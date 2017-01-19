В Великом Новгороде задержаны подозреваемые в даче взятки должностному лицу
19.01.2017, 14:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Великий Новгород задержаны подозреваемые в даче взятки должностному лицу.
18 января подозреваемые, 38-летний и 60-летний жители одной из стран ближнего зарубежья, передали сотруднику государственной организации в качестве взятки 20 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за отмену административного производства по статье "Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений".
Передача денежных средств осуществлялась в ходе оперативно-разыскного мероприятия, в рамках которого противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Великий Новгород.
В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки".
18 января подозреваемые, 38-летний и 60-летний жители одной из стран ближнего зарубежья, передали сотруднику государственной организации в качестве взятки 20 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за отмену административного производства по статье "Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений".
Передача денежных средств осуществлялась в ходе оперативно-разыскного мероприятия, в рамках которого противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Великий Новгород.
В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки".