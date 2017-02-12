ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по Великоустюгскому району Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя г.Великий Устюг. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в 3 часа 12 февраля 2017 года в ночном клубе г.Великий Устюг подозреваемый поссорился с 19-летним посетителем заведения. После конфликта он съездил домой за ружьём и, вернувшись, в холле заведения выстрелил в юношу. В результате огнестрельного ранения бедра потерпевший в больнице вскоре скончался.

Подозреваемый следователями задержан в установленном законом порядке, в настоящее время он допрашивается об обстоятельствах совершённого преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.