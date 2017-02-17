В Воронежской области произошло 198 ДТП
17.02.2017, 12:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Воронежской области за сутки зарегистрировано 198 ДТП, из них в областном центре – 137, на федеральных трассах – 11, в районах области – 50. В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили 3 человека.
Всего за сутки зафиксировано 2289 административных правонарушений, совершенных участниками дорожного движения, из них 1891 - в Воронеже и 398 - в районах области. 838 нарушений – это превышение разрешенной скорости.
К административной ответственности привлечено 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
За нечитаемые номерные знаки наказано 127 водителей, за выезд на встречную полосу движения – 13, за перевозку детей без специальных удерживающих устройств - 25.
54 автомобилиста понесли ответственность за несоответствие ГОСТу тонировки стёкол транспортных средств, 25 – за не предоставление преимущества пешеходам, 125 - за ремень безопасности.
Выявлено 68 водителей, которые не уплатили ранее наложенный штраф.
Автоматические комплексы видеофиксации задокументировали 1257 нарушений. Помимо нарушений скоростного режима среди них 357 выездов за стоп-линию, 12 проездов на запрещающий сигнал светофора.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что аккуратное вождение и уважительное отношение участников дорожного движения другу к другу – залог безопасности на дороге.
Кроме того, в непростых погодных условиях водителям транспортных средств необходимо выбирать оптимальную скорость движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и неукоснительно следовать всем требованиям Правил дорожного движения.
Всего за сутки зафиксировано 2289 административных правонарушений, совершенных участниками дорожного движения, из них 1891 - в Воронеже и 398 - в районах области. 838 нарушений – это превышение разрешенной скорости.
К административной ответственности привлечено 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
За нечитаемые номерные знаки наказано 127 водителей, за выезд на встречную полосу движения – 13, за перевозку детей без специальных удерживающих устройств - 25.
54 автомобилиста понесли ответственность за несоответствие ГОСТу тонировки стёкол транспортных средств, 25 – за не предоставление преимущества пешеходам, 125 - за ремень безопасности.
Выявлено 68 водителей, которые не уплатили ранее наложенный штраф.
Автоматические комплексы видеофиксации задокументировали 1257 нарушений. Помимо нарушений скоростного режима среди них 357 выездов за стоп-линию, 12 проездов на запрещающий сигнал светофора.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что аккуратное вождение и уважительное отношение участников дорожного движения другу к другу – залог безопасности на дороге.
Кроме того, в непростых погодных условиях водителям транспортных средств необходимо выбирать оптимальную скорость движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и неукоснительно следовать всем требованиям Правил дорожного движения.