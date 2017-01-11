В Воронежской области выясняются обстоятельства ДТП, в котором погиб ребёнок
11.01.2017, 10:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне в г. Лиски Воронежской области у дома по проспекту Ленина 62-летний водитель автомобиля КамАЗ-43253, местный житель, при движении во дворе дома для сбора мусора допустил наезд на 6-летнюю девочку, которая каталась с горки на ледянке вблизи проезжей части во дворе многоквартирного дома.
Ребёнок находился в сопровождении 34 –летнего отца, местного жителя. В результате девочка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в ЦРБ, где впоследствии скончалась в реанимационном отделении, не приходя в сознание.
В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту проводится проверка.
Ребёнок находился в сопровождении 34 –летнего отца, местного жителя. В результате девочка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в ЦРБ, где впоследствии скончалась в реанимационном отделении, не приходя в сознание.
В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту проводится проверка.