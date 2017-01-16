В ЯНАО по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело
16.01.2017, 17:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе совместно проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу и полицейскими городов Ноябрьска, Нового Уренгоя и Муравленко пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным сбытом синтетических наркотических средств.
Полицейскими установлено, что сбытом синтетических наркотиков занимались два брата, проживающие в г. Ноябрьске.
В ходе досмотра по месту жительства подозреваемых, было обнаружено и изъято более 200 гр. синтетических наркотиков. Также сотрудниками полиции обнаружены и изъяты синтетические наркотики, расфасованные и приготовленные для дальнейшего сбыта бесконтактным способом с использованием тайников-закладок. Общая масса наркотических средств составила свыше 300 гр.
Следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску возбуждены уголовные по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконное приобретение или хранения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Полицейскими установлено, что сбытом синтетических наркотиков занимались два брата, проживающие в г. Ноябрьске.
В ходе досмотра по месту жительства подозреваемых, было обнаружено и изъято более 200 гр. синтетических наркотиков. Также сотрудниками полиции обнаружены и изъяты синтетические наркотики, расфасованные и приготовленные для дальнейшего сбыта бесконтактным способом с использованием тайников-закладок. Общая масса наркотических средств составила свыше 300 гр.
Следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску возбуждены уголовные по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконное приобретение или хранения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.