В Якутии на руднике "Мир" продолжаются поисково-спасательные работы
Накануне удалось разгрузить чашу карьера, где скопилось более 40 тыс.ч тонн воды. Все это позволило обеспечить безопасное ведение поисковых работ.
Силами горноспасателей и работников шахты продолжаются работы по разборке завалов на горизонте минус 210 м, а также по ревизии трубопровода, протяжённостью 300 м от камеры главных водоотливных установок и до скипового ствола. На месте организована подземная база на горизонте минус 210 м на сопряжении закладочного квершлага с закладочным уклоном. С целью исключения прорыва воды при ведении работ по разбору завала продолжается центровка насоса в клети скипового ствола, организованы работы по бурению разведочной скважины на горизонте минус 210 м.
Горноспасателями и водолазами проведена разведка горных выработок и обследован закладочный уклон до горизонта минус 327 м и выработки спирального съезда.
Продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе и восстановление коммуникаций, смонтирован вентиляционный став для приточного воздуха. В шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей в среднем по 60-80 человек.