ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В круглосуточном режиме на руднике "Мир" продолжается поисковая операция по спасению горняков. Одновременно с этим, на месте аварии работает оперативная группа под руководством заместителя министра МЧС России Владлена Аксёнова.

Накануне удалось разгрузить чашу карьера, где скопилось более 40 тыс.ч тонн воды. Все это позволило обеспечить безопасное ведение поисковых работ.

Силами горноспасателей и работников шахты продолжаются работы по разборке завалов на горизонте минус 210 м, а также по ревизии трубопровода, протяжённостью 300 м от камеры главных водоотливных установок и до скипового ствола. На месте организована подземная база на горизонте минус 210 м на сопряжении закладочного квершлага с закладочным уклоном. С целью исключения прорыва воды при ведении работ по разбору завала продолжается центровка насоса в клети скипового ствола, организованы работы по бурению разведочной скважины на горизонте минус 210 м.

Горноспасателями и водолазами проведена разведка горных выработок и обследован закладочный уклон до горизонта минус 327 м и выработки спирального съезда.

Продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе и восстановление коммуникаций, смонтирован вентиляционный став для приточного воздуха. В шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей в среднем по 60-80 человек.