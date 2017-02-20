ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 54-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства.

По данным следствия, 15 февраля 2017 года злоумышленник, разбив окно, проник в частный дом, расположенный в деревне Тереховское Ярославского района, где напал на 78-летнюю хозяйку жилища. Он нанес женщине несколько ударов поленом по голове, после чего похитил принадлежащие потерпевшей иконы и скрылся с места преступления. Преступление было раскрыто "по горячим следам" благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным совместно следователями Ярославского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области и сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.