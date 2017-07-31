ОРЕАНДА-НОВОСТИ Надземный пешеходный переход необычной формы построят в Зеленограде. Он появится над Савелкинским проездом в месте примыкания к Центральному проспекту.



Переход будет представлять собой однопролетный мост, мощные опоры которого облицуют травертином (пористая горная порода светлых оттенков). Подчёркнуто массивными сделают входную группу и башню с лестницей и лифтами. В таком же архитектурном стиле выдержаны расположенные рядом здание зеленоградской префектуры и дом-флейта.



«Проект перехода в Зеленограде является хорошим примером архитектурного подхода к решению достаточно утилитарной задачи. Функциональность, лаконичность и подчёркнутая массивность форм отлично вписывают его в сложившийся модернистский ансамбль», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.



Минимальная ширина прохода — четыре метра. Ожидается, что пропускная способность перехода составит около 1200 человек в час.