В четверг 16 февраля Президент примет участие в коллегии ФСБ
15.02.2017, 19:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в коллегии ФСБ, в ходе которой будут рассмотрены итоги деятельности органов безопасности за прошедший год. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Как указано в сообщении на сайте администрации главы государства, во время мероприятия будут также определены приоритетные задачи федеральной службы на 2017 год.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Life, что участники коллегии не будут затрагивать тему ареста замглавы ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, подозреваемого в госизмене, а также дело хакерской группировки "Шалтай-Болтай".
"С участием президента такие вопросы не затрагиваются", - пояснил представитель Кремля.
Как указано в сообщении на сайте администрации главы государства, во время мероприятия будут также определены приоритетные задачи федеральной службы на 2017 год.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Life, что участники коллегии не будут затрагивать тему ареста замглавы ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, подозреваемого в госизмене, а также дело хакерской группировки "Шалтай-Болтай".
"С участием президента такие вопросы не затрагиваются", - пояснил представитель Кремля.