ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в коллегии ФСБ, в ходе которой будут рассмотрены итоги деятельности органов безопасности за прошедший год. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как указано в сообщении на сайте администрации главы государства, во время мероприятия будут также определены приоритетные задачи федеральной службы на 2017 год.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Life, что участники коллегии не будут затрагивать тему ареста замглавы ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, подозреваемого в госизмене, а также дело хакерской группировки "Шалтай-Болтай".

"С участием президента такие вопросы не затрагиваются", - пояснил представитель Кремля.