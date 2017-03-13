В горах Бурятии с начала 2017 года произошло 3 схода лавин
13.03.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сход лавины 12 марта на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии, унёсший жизнь человека, – это третий случай с начала года в горах Бурятии.
Спасатели напоминают, что при подготовке маршрута, необходимо заблаговременно уточнить прогноз погоды и зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении.
Напомним, 28 января под сход снежной массы в Кабанском районе на горе «Большой Мамай» попал житель Иркутской области. Из-под снежного завала погибшего извлекли очевидцы произошедшего, спасательные подразделения не привлекались. 11 февраля незарегистрированная туристическая группа из Иркутской области попала под сход снежной массы при восхождении на гору «Броненосец» Тункинского района Бурятии. В результате схода лавины пострадал один из туристов. Для оказания помощи привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
В свою очередь, спасатели предоставят всю необходимую информацию о природных опасностях на предполагаемом маршруте, гидрологических и метеорологических условиях, проконсультируют о безопасном его прохождении, сообщат о ближайших точках возможной экстренной связи, разъяснят правила личной и групповой безопасности на маршрутах. При этом зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.
Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду.
Спасатели напоминают, что при подготовке маршрута, необходимо заблаговременно уточнить прогноз погоды и зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении.
Напомним, 28 января под сход снежной массы в Кабанском районе на горе «Большой Мамай» попал житель Иркутской области. Из-под снежного завала погибшего извлекли очевидцы произошедшего, спасательные подразделения не привлекались. 11 февраля незарегистрированная туристическая группа из Иркутской области попала под сход снежной массы при восхождении на гору «Броненосец» Тункинского района Бурятии. В результате схода лавины пострадал один из туристов. Для оказания помощи привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
В свою очередь, спасатели предоставят всю необходимую информацию о природных опасностях на предполагаемом маршруте, гидрологических и метеорологических условиях, проконсультируют о безопасном его прохождении, сообщат о ближайших точках возможной экстренной связи, разъяснят правила личной и групповой безопасности на маршрутах. При этом зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.
Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду.