ОРЕАНДА-НОВОСТИ Указом временно исполняющего обязанности Главы Республики Бурятия от 7 августа 2017 года введён режим чрезвычайной ситуации в лесах Республики Бурятия. Для тушения, передислокации сил и средств и доставки воды в труднодоступные места работает авиация МЧС России: вертолёты МИ-8 и самолёты-амфибии Бе-200 ЧС. Для усиления авиагруппировки сегодня в Бурятию прибыл второй борт Бе-200 ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России.



По состоянию на утро 8 августа в Бурятии проводятся работы по тушению 20 очагов возгорания в 9 районах республики на площади около 1 тысячи гектаров. В лесах сохраняется высокий класс пожарной опасности, доступ в лес для населения категорически запрещён.



Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает, что также установлен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Территории населённых пунктов, общественных и производственных объектов, дачных и садовых товариществ должны содержаться в чистоте, постоянно очищаться от сухой травы, листьев и мусора и вывозиться в специально отведённые для этого места. Помните, только сознательный подход каждого человека за свои действия, понимание опасностей и возможных угроз, предотвратит большую беду.