В лесах Подмосковья продолжаются экологические рейды
13.08.2017, 12:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Рейды по выявлению нарушителей в рамках мероприятий по контролю «Антимусорный рейд» продолжаются в лесах Московской области, сообщает пресс-служба Лесхоза региона.
Рейды проводятся комитетом лесного хозяйства совместно с полицией, администрацией, СМИ и общественными лесными инспекторами, отмечается в релизе.
Накануне рейды по выявлению нарушителей осуществляло 30 групп в 14 муниципальных районах МО. В ходе мероприятия за день составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Единичные нарушения выявлены в Одинцовском, Луховицком, Мытищинском и Серпуховском муниципальный районах. В Можайском муниципальном районе выявлено два нарушения.
"По результатам рассмотрения сотрудниками комитета дел об административных правонарушениях на нарушителей будет наложен штраф в размере до 5 000 рублей. Напомним, мероприятие "Антимусорный рейд" проводится в местах с наибольшей активностью граждан #СвиньЯ», – говорится в сообщении.
Рейды проводятся комитетом лесного хозяйства совместно с полицией, администрацией, СМИ и общественными лесными инспекторами, отмечается в релизе.
Накануне рейды по выявлению нарушителей осуществляло 30 групп в 14 муниципальных районах МО. В ходе мероприятия за день составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Единичные нарушения выявлены в Одинцовском, Луховицком, Мытищинском и Серпуховском муниципальный районах. В Можайском муниципальном районе выявлено два нарушения.
"По результатам рассмотрения сотрудниками комитета дел об административных правонарушениях на нарушителей будет наложен штраф в размере до 5 000 рублей. Напомним, мероприятие "Антимусорный рейд" проводится в местах с наибольшей активностью граждан #СвиньЯ», – говорится в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru