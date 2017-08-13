В микрорайоне Подольска прошли первые антимусорные рейды
13.08.2017, 22:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Места, на которых чаще всего жители незаконно оставляют мусор, проверили в микрорайоне Климовск Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.
Антимусорный рейд #свиньЯ прошёл в микрорайоне Климовск городского округа Подольск 12 августа. Адреса для дежурства выбрали заранее, в основном в частном секторе, на территориях, прилегающих к СНТ, а также контейнерные площадки, на которые в нарушение законодательства водители привозят крупногабаритный и строительный мусор. В рейде приняли участие сотрудники комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации, территориального управления микрорайона Климовск, МУП «СЕЗ», полиции и ГИБДД.
«В субботу нарушителям порядка вручали листовки, у контейнерной площадки разместили плакат “Бросая мусор, не забудьте хрюкнуть!”. Стартовал рейд в частном секторе северо-восточной части Климовска на перекрестке проспекта 50-летия Октября и улицы Ломоносова. Проведение антимусорных рейдов #свиньЯ в большом Подольске продолжается», – говорится в сообщении.
На улице Революции, 1, чистая контейнерная площадка, а через несколько метров – свалка отходов из огородов и садов. Сорняки, ветки, опавшие яблоки, прогнившие доски – все, что успели принести за несколько дней огородники со своих участков, расположенных в СНТ «Весна-6» и СНТ-7.
«Частные домовладельцы привыкли выбрасывать мусор просто у дороги. Главная причина – для крупногабаритного мусора нужно заказывать отдельный бункер, а люди не хотят платить за него, поэтому оставляют мусор там, где им удобно. Чаще всего мы с этим сталкиваемся в летний период, когда количество дачников увеличивается. Они наводят порядок на своих участках, а то, что мусор свалили где попало в Климовске – их не заботит», – сказал главный эксперт ТУ микрорайона Климовск Роман Ермаков, слова которого приводятся в материале.
Он добавил, что администрация вынуждена вывозить мусор за дополнительные средства из бюджета муниципалитета. Например, на Революции, 1, свалку убирают каждый месяц, за руку нарушителей ловили, их предупреждали, но всё повторяется снова.
На контейнерной площадке, расположенной в юго-западной части микрорайона Климовск на улице Красная, 13а, свалка растёт практически каждый день. Крупногабаритный и строительный мусор привозят не только на легковых машинах, но и на «Газелях». Не редкость здесь автопокрышки, которые выбрасывать на контейнерные площадки запрещено, нужно сдавать в специализированные пункты приёма для дальнейшей утилизации.
Антимусорный рейд #свиньЯ прошёл в микрорайоне Климовск городского округа Подольск 12 августа. Адреса для дежурства выбрали заранее, в основном в частном секторе, на территориях, прилегающих к СНТ, а также контейнерные площадки, на которые в нарушение законодательства водители привозят крупногабаритный и строительный мусор. В рейде приняли участие сотрудники комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации, территориального управления микрорайона Климовск, МУП «СЕЗ», полиции и ГИБДД.
«В субботу нарушителям порядка вручали листовки, у контейнерной площадки разместили плакат “Бросая мусор, не забудьте хрюкнуть!”. Стартовал рейд в частном секторе северо-восточной части Климовска на перекрестке проспекта 50-летия Октября и улицы Ломоносова. Проведение антимусорных рейдов #свиньЯ в большом Подольске продолжается», – говорится в сообщении.
На улице Революции, 1, чистая контейнерная площадка, а через несколько метров – свалка отходов из огородов и садов. Сорняки, ветки, опавшие яблоки, прогнившие доски – все, что успели принести за несколько дней огородники со своих участков, расположенных в СНТ «Весна-6» и СНТ-7.
«Частные домовладельцы привыкли выбрасывать мусор просто у дороги. Главная причина – для крупногабаритного мусора нужно заказывать отдельный бункер, а люди не хотят платить за него, поэтому оставляют мусор там, где им удобно. Чаще всего мы с этим сталкиваемся в летний период, когда количество дачников увеличивается. Они наводят порядок на своих участках, а то, что мусор свалили где попало в Климовске – их не заботит», – сказал главный эксперт ТУ микрорайона Климовск Роман Ермаков, слова которого приводятся в материале.
Он добавил, что администрация вынуждена вывозить мусор за дополнительные средства из бюджета муниципалитета. Например, на Революции, 1, свалку убирают каждый месяц, за руку нарушителей ловили, их предупреждали, но всё повторяется снова.
На контейнерной площадке, расположенной в юго-западной части микрорайона Климовск на улице Красная, 13а, свалка растёт практически каждый день. Крупногабаритный и строительный мусор привозят не только на легковых машинах, но и на «Газелях». Не редкость здесь автопокрышки, которые выбрасывать на контейнерные площадки запрещено, нужно сдавать в специализированные пункты приёма для дальнейшей утилизации.
Источник: http://mosreg.ru