В отношении водителя автобуса, по вине которого в Ленобласти погибли трое пассажиров, избрана мера пресечения
18.03.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 18 марта 2017 года, следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вышли с ходатайством в Выборгский городской суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 56-летнему водителю частного автобуса.
Суд, рассмотрев ходатайство, принял иное решение – избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщалось ранее, 16 марта 2017 года на 16 км автодороги "Выборг-Брусничное" водитель не справился с управлением транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров погибли на месте происшествия, ещё 19 граждан обратились за медицинской помощью. Было возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования данного уголовного дела будет назначен и проведён ряд экспертиз в целях выяснения обстоятельств и причин, приведших к автокатастрофе.
Суд, рассмотрев ходатайство, принял иное решение – избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщалось ранее, 16 марта 2017 года на 16 км автодороги "Выборг-Брусничное" водитель не справился с управлением транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров погибли на месте происшествия, ещё 19 граждан обратились за медицинской помощью. Было возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования данного уголовного дела будет назначен и проведён ряд экспертиз в целях выяснения обстоятельств и причин, приведших к автокатастрофе.