В парке "Москворецкий" появятся причалы, корт и станция парусного спорта
17.01.2017, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В парке «Москворецкий», который расположен в районе Строгинской поймы, пройдёт благоустройство. Работы затронут два земельных участка. Развивать территорию парка предстоит инвесторам, которых определят по итогам двух конкурсов. Заявки на участие в них принимаются до 24 января.
Согласно условиям первого конкурса инвестору нужно будет создать на территории парка «Москворецкий» спортивный кластер. На участке в 10 гектаров должны появиться спортивные площадки, крытый теннисный корт, станция парусного спорта (сёрф-станция и школа парусного спорта), буфеты и кафе, а также экопарковка на 75 машино-мест. Территорию украсят клумбы, цветники и малые архитектурные формы.
Победителю второго конкурса предстоит организовать в парке большой рекреационный кластер на участке площадью 13 гектаров у Строгинской поймы. Там установят причалы и эллинги для маломерных судов, вышки для станции спасателей и откроют медпункт. Помимо этого, в парке появится обустроенная зона для отдыха у воды с беседками. Перекусить отдыхающие смогут в буфетах и кафе, на которые отводится 2,3 тысячи «квадратов».
Особое условие контрактов — максимальная сохранность деревьев, растущих в парке. Также разрешается размещать только некапитальные объекты (спортобъекты, кафе и торговые точки). Оба договора заключаются на 15 лет.
Согласно условиям первого конкурса инвестору нужно будет создать на территории парка «Москворецкий» спортивный кластер. На участке в 10 гектаров должны появиться спортивные площадки, крытый теннисный корт, станция парусного спорта (сёрф-станция и школа парусного спорта), буфеты и кафе, а также экопарковка на 75 машино-мест. Территорию украсят клумбы, цветники и малые архитектурные формы.
Победителю второго конкурса предстоит организовать в парке большой рекреационный кластер на участке площадью 13 гектаров у Строгинской поймы. Там установят причалы и эллинги для маломерных судов, вышки для станции спасателей и откроют медпункт. Помимо этого, в парке появится обустроенная зона для отдыха у воды с беседками. Перекусить отдыхающие смогут в буфетах и кафе, на которые отводится 2,3 тысячи «квадратов».
Особое условие контрактов — максимальная сохранность деревьев, растущих в парке. Также разрешается размещать только некапитальные объекты (спортобъекты, кафе и торговые точки). Оба договора заключаются на 15 лет.