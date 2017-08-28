В пострадавших от наводнения районах Приморья расчищено более 350 улиц
28.08.2017, 14:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Коммунальными службами и спасателями в Приморье расчищено от мусора после наводнения 356 улиц в 23 населённых пунктах края. Об этом доложили на заседании краевой комиссии по ЧС под председательством Губернатора Владимира Миклушевского в понедельник, 28 августа.
По информации заместителя директора краевого департамента гражданской защиты Валерия Максунова, только за прошедшие сутки в пострадавших в начале августа от дождей муниципалитетах приведено в порядок еще семь улиц.
«Всего с начала проведения аварийно-восстановительных работ в 23 пострадавших населённых пунктах расчищено 356 улиц, на которых расположен 2 381 дом», – доложил он, добавив, что для завершения работ осталось очистить 22 улицы, на которых расположен 241 дом.
Губернатор Приморья дал сутки на исправление ситуации с выплатами пострадавшим от наводнения
Основные работы, которые ведутся сейчас в населённых пунктах, это расчистка придомовых территорий, просушка жилых домов, очистка и дезинфекция колодцев, сточных канав, ливнёвок, ремонт дорожного полотна, вывоз мусора.
Как сообщили руководители департамента здравоохранения и Роспотребнадзора Приморского края, продолжается контроль качества питьевой воды,
«Всего отобрано 449 проб воды, очищено 78 колодцев, на водозаборах ведётся дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование. Предпосылок к вспышке инфекционных заболеваний нет», – уточнили специалисты.
Владимир Миклушевский еще раз акцентировал внимание руководителей ведомств и глав муниципалитетов на оказание адресной помощи пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.
«Основной объём работ уже выполнен, но даю поручение еще раз пройти по тем домам, где проживают пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, одинокие граждане и выяснить, какая еще им нужна помощь», – подчеркнул Губернатор.
Кроме того, глава региона также дал сутки на исправление ситуации с выплатами пострадавшим от наводнения. Речь идет о тех гражданах, которые могут получить выплаты только по суду. Губернатор поручил директору правового департамента Светлане Мех направить сегодня в пострадавшие районы специалистов ведомства для помощи населению в заполнении заявлений в суд и юридических консультаций.
«В каждый район отправляйте по юристу, главы обеспечат их транспортом, рабочими местами, и в течение суток работа с данной категорией граждан должна быть завершена», – подчеркнул Владимир Миклушевский, добавив, что все положенные выплаты людям необходимо получить максимально быстро.
Отметим, Губернатор подписал уже 13 распоряжений Администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета – на эти цели направлено более 100 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ. Выплаты уже получили почти 14 тысяч человек в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе на сумму 482 миллиона рублей.
Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было привлечено почти четыре тысячи человек, более 300 единиц техники, в том числе плавсредства и авиация.
Все восстановительные работы по поручению Губернатора должны быть завершены к 1 сентября.
По информации заместителя директора краевого департамента гражданской защиты Валерия Максунова, только за прошедшие сутки в пострадавших в начале августа от дождей муниципалитетах приведено в порядок еще семь улиц.
«Всего с начала проведения аварийно-восстановительных работ в 23 пострадавших населённых пунктах расчищено 356 улиц, на которых расположен 2 381 дом», – доложил он, добавив, что для завершения работ осталось очистить 22 улицы, на которых расположен 241 дом.
Губернатор Приморья дал сутки на исправление ситуации с выплатами пострадавшим от наводнения
Основные работы, которые ведутся сейчас в населённых пунктах, это расчистка придомовых территорий, просушка жилых домов, очистка и дезинфекция колодцев, сточных канав, ливнёвок, ремонт дорожного полотна, вывоз мусора.
Как сообщили руководители департамента здравоохранения и Роспотребнадзора Приморского края, продолжается контроль качества питьевой воды,
«Всего отобрано 449 проб воды, очищено 78 колодцев, на водозаборах ведётся дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование. Предпосылок к вспышке инфекционных заболеваний нет», – уточнили специалисты.
Владимир Миклушевский еще раз акцентировал внимание руководителей ведомств и глав муниципалитетов на оказание адресной помощи пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.
«Основной объём работ уже выполнен, но даю поручение еще раз пройти по тем домам, где проживают пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, одинокие граждане и выяснить, какая еще им нужна помощь», – подчеркнул Губернатор.
Кроме того, глава региона также дал сутки на исправление ситуации с выплатами пострадавшим от наводнения. Речь идет о тех гражданах, которые могут получить выплаты только по суду. Губернатор поручил директору правового департамента Светлане Мех направить сегодня в пострадавшие районы специалистов ведомства для помощи населению в заполнении заявлений в суд и юридических консультаций.
«В каждый район отправляйте по юристу, главы обеспечат их транспортом, рабочими местами, и в течение суток работа с данной категорией граждан должна быть завершена», – подчеркнул Владимир Миклушевский, добавив, что все положенные выплаты людям необходимо получить максимально быстро.
Отметим, Губернатор подписал уже 13 распоряжений Администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета – на эти цели направлено более 100 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ. Выплаты уже получили почти 14 тысяч человек в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе на сумму 482 миллиона рублей.
Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было привлечено почти четыре тысячи человек, более 300 единиц техники, в том числе плавсредства и авиация.
Все восстановительные работы по поручению Губернатора должны быть завершены к 1 сентября.
Источник: http://primorsky.ru