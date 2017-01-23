В проекте "Активный гражданин" скоро зарегистрируется 1,5-миллионный участник
23.01.2017, 17:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совсем скоро в проекте «Активный гражданин» случится знаковое событие — к нам присоединится 1,5-миллионный участник. Им может стать любой житель Москвы, которому интересно и важно участвовать в развитии столицы. Вместе мы уже добились впечатляющих результатов: с начала работы проекта проведено более 1900 голосований, собрано более 63 000 000 ваших мнений и уже реализовано более 1200 решений горожан. С каждым воплощённым в жизнь решением город становится более современным, комфортным, чистым и зеленым.
Юбилейного участника проекта ждёт подарок: возможность в течение года вдвоем с близким человеком посетить 5 любых мероприятий «Активного гражданина» из богатой афиши мероприятий: например, День города на Красной Площади, Елку Мэра, театральный спектакль, спортивное соревнование.
Юбилейного участника проекта ждёт подарок: возможность в течение года вдвоем с близким человеком посетить 5 любых мероприятий «Активного гражданина» из богатой афиши мероприятий: например, День города на Красной Площади, Елку Мэра, театральный спектакль, спортивное соревнование.