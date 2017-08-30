ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В мае 2017 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области провел торги на капитальный ремонт лифтового оборудования в домах региона. Победителем торгов было признано ООО «РусьЛифт», с которым заказчик впоследствии заключил договор.

По условиям договора подрядчик должен был приступить к ремонту лифтов 1 июня. Однако спустя почти полтора месяца с этого срока ООО «РусьЛифт» так и не приступило к работам, в связи с чем заказчик расторгнул договор с организацией.

На этом основании сведения об ООО «РусьЛифт» включены в реестре недобросовестных подрядчиков по капремонту сроком на три года. Напомним, ознакомиться с реестром можно на сайте ФАС России.