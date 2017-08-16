В сельские школы Подмосковья в 2017 году придут работать около 140 молодых учителей
16.08.2017, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В сельских школах Подмосковья с нынешнего года начнут работать 136 молодых педагогов, которые прошли подготовку, посвящённую преподаванию в малокомплектных образовательных организациях, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«В 2017 году в сельские школы Московской области пойдут работать 136 молодых специалистов. В области не была закрыта ни одна сельская школа, учителя получают доплату должностных окладов на 25%», – сказала Забралова, её слова приводятся в материале.
Она отметила, что будущие сотрудники школ прошли практику в сельских общеобразовательных организациях и прослушали лекции о специфике работы в малокомплектных учреждениях.
Забралова также добавила, что в отдаленные школы Подмосковья детей доставляют автобусами. Сейчас парк школьных автобусов насчитывает 273 машины, а осенью будут поставлены еще 36 за счет средств федерального и областного бюджетов.
Всего в Подмосковье 504 сельские школы, среди которых муниципальные, государственные и частные. В них обучается 121 тысяча детей. Малокомплектных образовательных организаций, где учится менее 100 человек, 82 в регионе. В них в одном классе-комплекте занимаются дети разных возрастов.
«В 2017 году в сельские школы Московской области пойдут работать 136 молодых специалистов. В области не была закрыта ни одна сельская школа, учителя получают доплату должностных окладов на 25%», – сказала Забралова, её слова приводятся в материале.
Она отметила, что будущие сотрудники школ прошли практику в сельских общеобразовательных организациях и прослушали лекции о специфике работы в малокомплектных учреждениях.
Забралова также добавила, что в отдаленные школы Подмосковья детей доставляют автобусами. Сейчас парк школьных автобусов насчитывает 273 машины, а осенью будут поставлены еще 36 за счет средств федерального и областного бюджетов.
Всего в Подмосковье 504 сельские школы, среди которых муниципальные, государственные и частные. В них обучается 121 тысяча детей. Малокомплектных образовательных организаций, где учится менее 100 человек, 82 в регионе. В них в одном классе-комплекте занимаются дети разных возрастов.
Источник: http://mosreg.ru