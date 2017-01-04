В северной столице развёрнуты временные пункты обогрева для бездомных граждан
04.01.2017, 16:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с установившейся в Санкт-Петербурге морозной погодой, в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу принято решение об оказании поддержки городскому Комитету по социальной политике в организации помощи бездомным гражданам.
Для этой категории населения, начиная с сегодняшнего дня организованы в различных районах Петербурга пункты горячего питания и обогрева.
Из них 11 стационарных пунктов обогрева способных вместить более 300 человек, и 5 пунктов временного размещения с вместимостью около 140 человек.