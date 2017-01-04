ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с установившейся в Санкт-Петербурге морозной погодой, в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу принято решение об оказании поддержки городскому Комитету по социальной политике в организации помощи бездомным гражданам.

Для этой категории населения, начиная с сегодняшнего дня организованы в различных районах Петербурга пункты горячего питания и обогрева.

Из них 11 стационарных пунктов обогрева способных вместить более 300 человек, и 5 пунктов временного размещения с вместимостью около 140 человек.

