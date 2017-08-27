ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия поздно вечером 26 августа 2017 года после пожара в квартире одного из домов по улице Малой Разночинной было обнаружено тело 2-летнего мальчика, а также его 11-летняя сестра, которая скончалась в машине скорой помощи.

Установлено, что во время пожара родители детей гуляли на улице с собакой. По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом, а пожар произошёл в результате неисправности электропроводки.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу