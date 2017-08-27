В северной столице возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре 2-ух малолетних детей
По данным следствия поздно вечером 26 августа 2017 года после пожара в квартире одного из домов по улице Малой Разночинной было обнаружено тело 2-летнего мальчика, а также его 11-летняя сестра, которая скончалась в машине скорой помощи.
Установлено, что во время пожара родители детей гуляли на улице с собакой. По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом, а пожар произошёл в результате неисправности электропроводки.
В настоящее время проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу