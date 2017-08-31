ОРЕАНДА-НОВОСТИ За последние два года заметно сократилась миграционная убыль населения в арктических и северных районах Якутии. По итогам 2016 года регион покинул 491 человек, при этом в 2013 году миграционная убыль составила 2,232 человека. Более того, за последние 7 лет наблюдается миграционный прирост в Анабарском и Аллаиховском районах. Об этом сообщает пресс-служба региона со ссылкой на председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики Прокопия Николаева.



При этом, как подчеркнул председатель госкомитета, показатели рождаемости в арктических и северных районах выше, чем по республике в целом. Так, по итогам 2016 года по республике на 1000 человек населения рождаемость составила 16 промилле, в то время как по Арктике - 17.



Для реализации масштабной задачи развития северных территорий в республике действует Комплексная программа «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».



Как отметил Прокопий Николаев, в рамках программы в арктических районах Якутии ведётся активное строительство социальных объектов. В 2017 году на реализацию данных мероприятий предусмотрено более 5,6 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей из государственного бюджета.



Так, по его словам, в 2017 году ведется строительство 4 школ на 275 учащихся в п. Чокурдах Аллаиховского района и на 80 учащихся в с. Аргахтах Среднеколымского района. Уже до конца года планируется ввести школы на 220 учащихся с интернатом в с. Кюсюр Булунского района и на 320 учащихся в с. Хонуу Момского района.



«Также строятся 5 детских садов, 2 детских сада в с. Суордаах и с. Токума Верхоянского района. До октября текущего года планируется ввод 3 детских садов по 30 мест в с. Аргахтах, Налимск, Ойусардах Среднеколымского района», - сообщил председатель госкомитета.



Кроме того, в регионе строится 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Русское-Устье Аллаиховского района и с. Походск Нижнеколымского района. Проводится капитальный ремонт объектов центральных районных больниц. Идёт реконструкция и модернизация 14 объектов коммунальной инфраструктуры и 7 объектов локальной энергетики.



Отметим, изменение миграционных настроений и потоков в макрорегионе – одно из основных направлений демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, предусмотренных в принятой Правительством Российской Федерации концепции дальневосточной демографической политики.



Концепция предполагает целый комплекс мер, направленных на создание дополнительных стимулов для укоренения населения, прежде всего молодёжи, а также поддержку молодых семей, проживающих в регионе. Так, предусматривается введение дополнительных мер поддержки при рождении детей, введение предоставление ипотеки на специальных условиях для семей с детьми; введение мер, направленных на привлечение в регион студентов и молодых специалистов, их закрепление в регионе.



«Все эти элементы в концепции предусматриваются. Они может быть напрямую и не влияют на показатель рождаемости, но они создают настроение у населения — жить и работать на Дальнем Востоке», – считает заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.



Ранее глава Минвостокразвития России Александр Галушка пояснил, что главная задача концепции - кардинальным образом изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке: обеспечить снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов.