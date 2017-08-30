ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичные детские технопарки 1 сентября впервые проведут день открытых дверей. Гости смогут посетить мастер-классы по всем обучающим курсам, попробовать себя в робототехнике, нанотехнологиях, космонавтике, промышленном дизайне и записаться на интересующие программы. Посетителям технопарков покажут все исследовательские лаборатории и продемонстрируют, как действуют научные приборы. Бесплатно проведут не только вводные занятия — восьмимесячные курсы обучения тоже не потребуется оплачивать.

«В детских технопарках столицы, кванториумах, проводятся занятия по нескольким направлениям, например по роботехнике, промышленному дизайну, нанотехнологиям. Бесплатные курсы длятся по восемь месяцев. В День знаний, 1 сентября, мы решили организовать первый день открытых дверей детских технопарков — провести ребят по всем нашим лабораториям и вкратце рассказать о каждом направлении, чтобы они могли выбрать и записаться на понравившееся занятие», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

В детских технопарках проведут по три занятия: в 14:00, 15:30 и в 17:00. На мастер-класс каждому из курсов уделят по 20 минут. Вести занятия будут преподаватели Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского политехнического университета, Московского авиационного института, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Московского института геодезии и картографии. В каждом технопарке есть цех с высокотехнологичным оборудованием — 3D-принтерами, лазерным станком, плоттером и другим. Именно здесь ученики будут проходить практическую часть занятий, а также выполнять индивидуальные проекты.

В технопарке «Мосгормаш» (Каширский проезд, дом 13, строение 4) состоятся три занятия. На «Геоквантуме» ребята будут учиться создавать географические карты, моделировать 3D-предметы на компьютере, а также пилотировать дрон. Они сделают фотографии с помощью дрона, а затем спроектируют 3D-карту по снятым кадрам. На «Робоквантуме» ученики попробуют создать собственного робота. А основам проектирования космических ракет научат на «Космоквантуме». Кроме того, пять мастер-классов проведут в технополисе «Москва» (Волгоградский проспект, дом 42/13). Слушатели курса «Наноквантум» познакомятся с композитными материалами. На занятии «Промышленный дизайн» будут учить моделировать разные виды транспорта и предметы быта. В «Аэроквантуме» участникам дня открытых дверей расскажут о создании дронов и других летных аппаратов. «Энерджиквантум» научит моделировать топливные автомобили, например рассчитывать скорость и потребление энергии в машине. В технополисе также пройдет «Робоквантум» — урок по сборке роботов.