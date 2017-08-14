ОРЕАНДА-НОВОСТИ Механизм льготной ипотеки в рамках программы реновации жилья в Москве будет разработан в течение месяца, заявил журналистам заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Мы прорабатываем механизм льготной ипотеки в рамках программы реновации для тех, кто захочет улучшить свои жилищные условия. В течение месяца мы вынесем свои предложения на рассмотрение мэра», - сказал М. Хуснуллин.



Он отметил, что возможность льготной ипотеки будет предоставляться тем участникам программы, которые захотят улучшить свои жилищные условия, докупив дополнительные комнаты.



Напомним, в Москве по программе реновации планируется снести 5144 домов устаревшего жилфонда общей площадью около 16 млн кв. м (более 350 тыс. квартир).



Программа коснется около 1 млн москвичей, реализовать ее планируется до 2032 года. Первые переселения по программе могут начаться уже в этом году.