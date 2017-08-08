В затопленных районах Приморья спасли более 150 человек
08.08.2017, 13:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 155 человек, в том числе 21 ребёнок и беременная женщина спасено, и 343 человека эвакуировано сотрудниками Приморской поисково-спасательной службы в пострадавших районах края за минувшие сутки.
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, помощь населению оказывают 89 человек, задействовано 16 единиц техники и 12 плавсредств.
«С первых часов наводнения спасатели и пожарные были направлены для эвакуации населения в подтопленных территориях», – отметили в ведомстве.
Так, приморские спасатели расчистили проезд на трассе в Надеждинском районе, где оказались заблокированы два туристических автобуса.
В Хасанском районе спасатели помогли выбраться с размытого участка дороги на «большую землю» мужчине и беременной женщине.
Всего за прошедшие сутки краевыми спасателями и пожарными в Приморье спасено 155 человек из которых 21 ребёнок, эвакуировано из зон затопления 343 человека.
Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.
Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.
Сейчас в регионе развернуто 10 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии.
Глава региона добавил, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, помощь населению оказывают 89 человек, задействовано 16 единиц техники и 12 плавсредств.
«С первых часов наводнения спасатели и пожарные были направлены для эвакуации населения в подтопленных территориях», – отметили в ведомстве.
Так, приморские спасатели расчистили проезд на трассе в Надеждинском районе, где оказались заблокированы два туристических автобуса.
В Хасанском районе спасатели помогли выбраться с размытого участка дороги на «большую землю» мужчине и беременной женщине.
Всего за прошедшие сутки краевыми спасателями и пожарными в Приморье спасено 155 человек из которых 21 ребёнок, эвакуировано из зон затопления 343 человека.
Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.
Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.
Сейчас в регионе развернуто 10 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии.
Глава региона добавил, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Источник: http://primorsky.ru