ОРЕАНДА-НОВОСТИ В бельгийском Льеже ЮНЕСКО провела крупнейшую (1800 участников) Всемирную конференцию по гуманитарным наукам.



На полях мероприятия состоялся симпозиум, посвящённый странам БРИКС как новому типу межцивилизационного объединения и его роли в продвижении реформ международных отношений и архитектуры глобального управления. Симпозиум организован Национальным комитетом по исследованию БРИКС в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Экспертная панель вызвала большой интерес, поскольку собрала ведущих «бриксологов» мира.



С докладом о роли БРИКС как инструмента глобальных решений выступил руководитель управления региональных программ фонда «Русский мир», исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС профессор Георгий Толорая.



«БРИКС – это межцивилизационный союз, созданный на принципах равенства, самостоятельности и уважения интересов друг друга, который призван изменить мировой порядок на началах справедливости и устойчивого развития», – отметил Толорая.



Следующая Всемирная конференция по гуманитарным наукам состоится в Пусане (Южная Корея) в 2018 году.