ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский велопарад стартовал на проспекте Академика Сахарова, по предварительным оценкам, в нём примут участие около 40 тысяч человек.

«Позвольте от лица Мэра Москвы, Правительства Москвы, от себя лично поздравить всех москвичей с праздником, который уже вышел за пределы столицы и теперь является всероссийским праздником. Мы очень рады, что коллеги из других городов нас поддержали. Правительство Москвы будет делать все возможное, чтобы велосипед стал полноценным участником дорожного движения и обычным явлением в жизни москвичей», — сказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Маршрут велопарада пролегает по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Акция не является спортивной гонкой. Участвовать в мероприятии могут горожане старше 14 лет на разных велосипедах: городских, горных, одноколесных и даже самодельных.

В 2017 году в столице запланировано четыре велопарада. Зимний прошёл 9 января. В июле состоится ночной велопарад, а осенний пройдёт 10 сентября.