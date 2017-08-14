ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 августа текущего года в районе окрестностей г. Бора (пригород Слатина) возникла критическая ситуация. Огнем было охвачено более 300 гектаров на возвышенности горы Црни Врх. На место был направлен вертолет Ми-8 МЧС России. До наступления сумерек экипаж вертолета боролся с огнем, координируя свои действия с местными наземными пожарными подразделениями. Работа также была продолжена на следующий день. Всего за это время авиацией МЧС России на очаги возгораний было сброшено более 40 тонн воды. По оценке наземной службы, порядка 80% очагов пожара были локализованы благодаря работе Ми-8 МЧС России.

По возвращению в г. Ниш командир экипажа Владимир Серышев отметил сложность работы в горной, труднодоступной местности.

«Мы совершили четыре сброса воды - каждый по три тонны, что значительно снизило интенсивность огня и приостановило его распространение на новые участки. Следующим утром мы тоже вылетели в район бедствия и уже прицельно по очагам сделали 9 сбросов воды. Работу осложнял сильный порывистый ветер, но благодаря взаимодействию с наземными пожарными подразделениями мы справились с задачей», - сказал он.

Ранее, в начале месяца, вертолет Ми-8 МЧС России сбросил на очаги возгораний свыше 8 тонн воды. Тогда от выгорания была сохранена лесная площадь в десятки гектаров, спасено от уничтожения имущество, постройки и жилые дома в районе с населением более тысячи жителей

Напомним, что накануне, в соответствии с запросом Правительства Республики Сербия и поручением Правительства Российской Федерации из г. Москвы в г. Ниш вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством.

Необходимость проведения гуманитарной операции по оказанию помощи Сербии была вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе возрасли угрозы возникновения пожароопасных ситуаций.

Воздушное судно чрезвычайного ведомства с опытным экипажем Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России базируется и осуществляет