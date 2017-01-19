"Вертолёты России" заключили первый контракт с Росгвардией на поставку вертолётов Ми-8АМТШ
19.01.2017, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг "Вертолёты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) поставит Национальной гвардии РФ партию из трёх многоцелевых вертолётов Ми-8АМТШ. Производство машин будет осуществляться на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). Передача машин заказчику планируется в четвёртом квартале 2017 года. Техника будет базироваться в одной из воинских частей Росгвардии в Северной Осетии.
Вертолёты Ми-8АМТШ планируется применять для авиационной поддержки подразделений Росгвардии, в том числе при выполнении задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и оказании содействия пограничным органам в охране государственной границы.
С момента создания Указом Президента Российской Федерации Федеральной службы войск национальной гвардии в апреле 2016 года это первый государственный контракт на поставку новых вертолётов.
"Понимая те задачи, которые стоят перед Федеральной службой войск национальной гвардии, холдинг "Вертолёты России" планирует на системной основе обеспечивать подразделения ведомства самыми современными образцами российской вертолётной техники, которая способна решать широкий спектр задач" - сказал заместитель генерального директора по продажам Владислав Савельев.
Военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ - один из самых современных и оснащенных вертолётов семейства Ми-8/17. Вертолёты способны перевозить до 36 военнослужащих, до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолётам эффективно выполнять любые поставленные задачи.
Оптимизированная компоновка вертолётов, высокая энерговооружённость делают их максимально эффективным при проведении специальных операций. Вертолёты оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Кроме того, оборудование машин адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полёты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлёты и посадки с необозначенных площадок.
Вертолёты Ми-8АМТШ планируется применять для авиационной поддержки подразделений Росгвардии, в том числе при выполнении задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и оказании содействия пограничным органам в охране государственной границы.
С момента создания Указом Президента Российской Федерации Федеральной службы войск национальной гвардии в апреле 2016 года это первый государственный контракт на поставку новых вертолётов.
"Понимая те задачи, которые стоят перед Федеральной службой войск национальной гвардии, холдинг "Вертолёты России" планирует на системной основе обеспечивать подразделения ведомства самыми современными образцами российской вертолётной техники, которая способна решать широкий спектр задач" - сказал заместитель генерального директора по продажам Владислав Савельев.
Военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ - один из самых современных и оснащенных вертолётов семейства Ми-8/17. Вертолёты способны перевозить до 36 военнослужащих, до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолётам эффективно выполнять любые поставленные задачи.
Оптимизированная компоновка вертолётов, высокая энерговооружённость делают их максимально эффективным при проведении специальных операций. Вертолёты оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Кроме того, оборудование машин адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полёты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлёты и посадки с необозначенных площадок.