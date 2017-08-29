ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Киевские власти стремятся подчеркнуть свою самодостаточность, но из страны бегут не только русские люди, но и украинская молодёжь, напомнил Владимир Жириновский. Пётр Порошенко, по мнению лидера ЛДПР, своим выступлением на праздновании Дня Независимости страны ещё раз расписался в собственной беспомощности, и в том, что Украина при нём так и не смогла состояться как полноценное государство.

«Порошенко как политик – ноль. Сейчас нужно соорудить как можно больше передающих радиостанций. Чтобы каждый житель Украины слушал русские программы, грамотную русскую речь. Мы раньше вещали на ста языках, нас знал весь мир. Теперь Украину её власти завели в тупик, оттуда бегут люди.

Надо помочь русским, которые хотят оттуда вернуться в Россию. Выдать максимально быстро им паспорта, помочь с жильём и работой. И тем самым обезлюдить Украину, чтобы их правительство фактически осталось без народа», - отметил Владимир Жириновский, добавив, что «цель у многих западных политиков сейчас одна – натравить Украину на Россию. Поэтому им поставляют вооружение, объясняют им, как русские люди их ненавидят и граждане Украины рвутся в Европу.