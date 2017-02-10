ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума РФ приняла сегодня в третьем чтении закон о бесплатной и бессрочной приватизации жилья. Инициатива, с которой неоднократно выступала ЛДПР, оказалась подхваченной представителями партии власти. Владимир Жириновский объяснил, насколько важен этот документ.

С проектом закона о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья депутаты фракции ЛДПР выступали ещё в феврале прошлого года. Ещё одну подобную инициативу парламентарии от ЛДПР внесли летом того же года. Оба предложения были отклонены думским большинством. Одновременно с этим разработчики от партии власти внесли свой законопроект. Но к моменту рассмотрения документа во втором чтении его концепция свелась к той самой инициативе, о которой ранее говорили депутаты фракции ЛДПР.

Нижняя палата парламента наконец-то приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в третьем чтении. Комментируя это, Владимир Жириновский сообщил, что сегодня в стране «настоящий праздник, поскольку этого закона россияне ждали очень долго».

Лидер ЛДПР подчеркнул, что право на приватизацию своего жилья отнять у человека никто не может. Более того, нужно серьёзно пересмотреть всё жилищное законодательство, сделав его более приемлемым для россиян.

«Нужно сделать такое жилищное законодательство, чтобы никто никогда не посмел претендовать на жильё человека. Каждый должен иметь крышу над головой. Бомжей быть не должно в нашей стране, вот о чем должно думать государство», - подчеркнул Владимир Жириновский.