Владимир Жириновский: теперь США пойдут нормальным путём
24.01.2017, 13:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дональд Трамп начал совершать первые шаги на посту главы государства. Лидер ЛДПР проанализировал, чего можно ожидать от начала его президентства и совпадут ли предвыборные обещания нового хозяина Белого дома с его реальными решениями.
Заявления, сделанные Дональдом Трампом еще во время предвыборной гонки, привели к разногласиям даже внутри его собственной партии. Некоторые заявления миллиардера из Нью-Йорка вызвали вопросы у республиканцев. Примерно за месяц до инаугурации Трамп рассказал, что он собирается сделать в первые сто дней президентства. Теперь и противники, и сторонники нового хозяина Белого дома пытаются понять: выполнит ли избранный президент свои обещания.
Владимир Жириновский уверен, что реальные действия Трампа не будут расходиться с его словами. У Трампа есть конкретная стратегия, объяснил лидер ЛДПР, и принимать решения он будет, отталкиваясь от своей программы. Общеполитическая линия партии, к которой принадлежит новый президент США, особого влияния оказывать на него не будет.
«Трамп не очень партийный кандидат, республиканская партия выдвигать его не хотела и всячески препятствовала. Это уже говорит о том, что он шел со своей политической программой. И теперь его ни на какое собрание ЦК партии не вызовут, потому что никто не имеет права его упрекать. Трамп бизнесмен. Он сам контролирует свой бизнес, он знает, как играть на рынке. Удачно вложил средства, получил свои проценты. Поэтому, когда говорят, что он обманет и не выполнит свои обещания - он не будет обманывать американских избирателей», - подчеркнул Владимир Жириновский.
Заявления, сделанные Дональдом Трампом еще во время предвыборной гонки, привели к разногласиям даже внутри его собственной партии. Некоторые заявления миллиардера из Нью-Йорка вызвали вопросы у республиканцев. Примерно за месяц до инаугурации Трамп рассказал, что он собирается сделать в первые сто дней президентства. Теперь и противники, и сторонники нового хозяина Белого дома пытаются понять: выполнит ли избранный президент свои обещания.
Владимир Жириновский уверен, что реальные действия Трампа не будут расходиться с его словами. У Трампа есть конкретная стратегия, объяснил лидер ЛДПР, и принимать решения он будет, отталкиваясь от своей программы. Общеполитическая линия партии, к которой принадлежит новый президент США, особого влияния оказывать на него не будет.
«Трамп не очень партийный кандидат, республиканская партия выдвигать его не хотела и всячески препятствовала. Это уже говорит о том, что он шел со своей политической программой. И теперь его ни на какое собрание ЦК партии не вызовут, потому что никто не имеет права его упрекать. Трамп бизнесмен. Он сам контролирует свой бизнес, он знает, как играть на рынке. Удачно вложил средства, получил свои проценты. Поэтому, когда говорят, что он обманет и не выполнит свои обещания - он не будет обманывать американских избирателей», - подчеркнул Владимир Жириновский.