Владимир Пучков по поручению Владимира Путина направляется на место аварии на руднике в Якутии
04.08.2017, 20:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По состоянию на 17:00 (мск) спасены и подняты на поверхность 142 шахтёра.
На руднике продолжаются мероприятия по плану ликвидации аварии. Горноспасатели продолжают обследование 210 горизонта рудника. Они осуществляют разведку горных выработок рудника для обнаружения и спасения людей.
Накануне, Владимир Пучков, направляющийся в зону ЧС, провёл заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности из Новокузнецка в режиме видеоконференцсвязи. Министр обратил особое внимание на неукоснительное соблюдение техники безопасности при проведении поисково-спасательных работ.
К работам на руднике привлечена группировка сил и средств в количестве более 100 человек и свыше 10 единиц техники. Проводится наращивание группировки сил и средств, авиацией МЧС России из Новокузнецка также доставляется более 30 горноспасателей и подземных водолазов, оснащённых всем необходимым оборудованием.
Организована работа экспертного совета и центра поддержки принятия решений.
В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) открыт телефон "горячей линии" 8 (4112) 39-99-99.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на руднике "Мир" продолжаются.
На руднике продолжаются мероприятия по плану ликвидации аварии. Горноспасатели продолжают обследование 210 горизонта рудника. Они осуществляют разведку горных выработок рудника для обнаружения и спасения людей.
Накануне, Владимир Пучков, направляющийся в зону ЧС, провёл заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности из Новокузнецка в режиме видеоконференцсвязи. Министр обратил особое внимание на неукоснительное соблюдение техники безопасности при проведении поисково-спасательных работ.
К работам на руднике привлечена группировка сил и средств в количестве более 100 человек и свыше 10 единиц техники. Проводится наращивание группировки сил и средств, авиацией МЧС России из Новокузнецка также доставляется более 30 горноспасателей и подземных водолазов, оснащённых всем необходимым оборудованием.
Организована работа экспертного совета и центра поддержки принятия решений.
В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) открыт телефон "горячей линии" 8 (4112) 39-99-99.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на руднике "Мир" продолжаются.
Источник: МЧС