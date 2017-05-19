Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Медведевым
19.05.2017, 21:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались перспективы экономического развития страны на период до 2025 года.
В.Путин: Дмитрий Анатольевич, я просил Правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств достижения этих целей на период с 2017 до 2025 года. Имею в виду не только внутриполитические планы и внутриполитическую повестку дня, но и то, что известные наши намётки на 2020 год мы вынуждены были корректировать соответствующим образом, да и 2020 год уже не за горами.
Вне зависимости от персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясные, понятные планы развития экономики и социальной сферы.
Мы с Вами знаем, и Вы знаете, что по моему поручению работают различные экспертные группы, но, безусловно, работа, которая была проведена Правительством Российской Федерации, должна лечь в основу всех сделанных предложений.
Предлагаю сейчас поговорить по тому, что предлагается Правительством, а потом посмотрим результаты работы различных экспертных групп, и будет принято уже окончательное решение.
Д.Медведев: Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением, действительно, Правительство подготовило комплексный план – общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы, как Вы справедливо сказали, имея в виду и ту задачу, которая была поставлена Президентом в Послании, а именно – выход где-то в период 2019–2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровень среднемировых и выше среднемировых [показателей]. Это даст возможность нашей экономике развиваться быстрее и решать основные социальные задачи.
На это нацелен сам план, он включает в себя достаточно много различных предложений, которые, как Вы только что сказали, можно будет обсудить, имея в виду, что параллельно этим занимаются экспертные круги (кстати, мы тоже, естественно, с ними находимся в прямом контакте, обсуждаем разные предложения), а потом выйти уже на окончательный вариант, который может быть положен в основу действий.
В.Путин: Хорошо, договорились. Поговорим поподробнее о предложениях Правительства, а когда от наших коллег из экспертных групп будут поступать их материалы, мы ещё с Вами внимательно всё посмотрим и сделаем выводы о том, что является наиболее перспективным, интересным и наиболее целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта.
В.Путин: Дмитрий Анатольевич, я просил Правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств достижения этих целей на период с 2017 до 2025 года. Имею в виду не только внутриполитические планы и внутриполитическую повестку дня, но и то, что известные наши намётки на 2020 год мы вынуждены были корректировать соответствующим образом, да и 2020 год уже не за горами.
Вне зависимости от персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясные, понятные планы развития экономики и социальной сферы.
Мы с Вами знаем, и Вы знаете, что по моему поручению работают различные экспертные группы, но, безусловно, работа, которая была проведена Правительством Российской Федерации, должна лечь в основу всех сделанных предложений.
Предлагаю сейчас поговорить по тому, что предлагается Правительством, а потом посмотрим результаты работы различных экспертных групп, и будет принято уже окончательное решение.
Д.Медведев: Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением, действительно, Правительство подготовило комплексный план – общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы, как Вы справедливо сказали, имея в виду и ту задачу, которая была поставлена Президентом в Послании, а именно – выход где-то в период 2019–2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровень среднемировых и выше среднемировых [показателей]. Это даст возможность нашей экономике развиваться быстрее и решать основные социальные задачи.
На это нацелен сам план, он включает в себя достаточно много различных предложений, которые, как Вы только что сказали, можно будет обсудить, имея в виду, что параллельно этим занимаются экспертные круги (кстати, мы тоже, естественно, с ними находимся в прямом контакте, обсуждаем разные предложения), а потом выйти уже на окончательный вариант, который может быть положен в основу действий.
В.Путин: Хорошо, договорились. Поговорим поподробнее о предложениях Правительства, а когда от наших коллег из экспертных групп будут поступать их материалы, мы ещё с Вами внимательно всё посмотрим и сделаем выводы о том, что является наиболее перспективным, интересным и наиболее целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта.