ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму российским участникам XXIX Всемирной летней Универсиады 2017 года в Китае.

«Перед вами стоит почётная и ответственная цель - достойно представить Россию на Универсиаде в Тайбэе, на деле подтвердить, что студенческий спорт в нашей стране на высоте, что он активно развивается, вовлекает в свою орбиту талантливых молодых атлетов, которым по плечу яркие победы и большие рекорды. Уверен, что мастерство, твёрдость характера и целеустремлённость, опыт тренеров помогут вам успешно выступить, защитить спортивную честь страны», - говорится в телеграмме, размещенной на сайте главы государства.

Путин отметил, что международные студенческие игры являются праздником спорта и молодости, в основе которого верность принципам честной конкуренции, уважение друг к другу, к национальной культуре и традициям, творчество и открытость всему новому.