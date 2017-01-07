ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.



«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», - говорится в поздравлении главы государства.



Президент отметил, что «огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического и культурного наследия играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии. Наращивается их взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения».