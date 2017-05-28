ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём пограничника военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Пограничной службы ФСБ России.

В телеграмме главы государства, в частности, говорится:

"Сегодня мы чествуем тех, кто надёжно защищает государственные границы России, бережёт родную землю от врага, кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников.

В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач. За честную службу Родине и народу.

Желаю вам успехов, здоровья и благополучия".