ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл в Будапешт.

Визит Президента России приурочен к открывающемуся в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. Глава Российского государства является почётным президентом федерации дзюдо.

Чемпионат пройдёт с 28 августа по 3 сентября. В программу соревнований включены семь дисциплин у мужчин и женщин по соответствующим весовым категориям, а также командные соревнования. Участие в первенстве примут 795 спортсменов из 134 стран; в сборную команду России включено 30 спортсменов.