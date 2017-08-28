Владимир Путин прибыл в Венгрию
28.08.2017, 18:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл в Будапешт.
Визит Президента России приурочен к открывающемуся в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. Глава Российского государства является почётным президентом федерации дзюдо.
Чемпионат пройдёт с 28 августа по 3 сентября. В программу соревнований включены семь дисциплин у мужчин и женщин по соответствующим весовым категориям, а также командные соревнования. Участие в первенстве примут 795 спортсменов из 134 стран; в сборную команду России включено 30 спортсменов.
Источник: Официальный сайт Кремля