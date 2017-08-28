Владимир Путин провёл встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
28.08.2017, 22:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт на открытие чемпионата мира по дзюдо и пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассказать об этом боевом искусстве. Его слова в понедельник, 28 августа.
В начале беседы Путин поблагодарил Орбана за приглашение на открытие соревнований. "Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта", - заметил он.
Премьер Венгрии в свою очередь назвал огромной честью возможность провести чемпионат мира по дзюдо. По словам Орбана, в Венгрии выпустили специальные книги по этому боевому искусству. "Часто упоминаются цитаты со ссылкой на тебя - чему можно научиться", - сообщил он. "Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей", - ответил Путин.
Российский президент также пообещал познакомить коллегу с теорией этого боевого искусства.
В декабре 2016 года президент России совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетили центр восточных единоборств "Кодокан" в Токио. Лидеры двух стран понаблюдали за показательными выступлениями спортсменов. Абэ, который не занимается дзюдо, признался журналистам, что и сам готов был выйти на татами, однако Путин не дал ему это сделать.
Путин имеет звание мастера спорта по дзюдо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по карате.
Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в венгерской столице на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.
В начале беседы Путин поблагодарил Орбана за приглашение на открытие соревнований. "Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта", - заметил он.
Премьер Венгрии в свою очередь назвал огромной честью возможность провести чемпионат мира по дзюдо. По словам Орбана, в Венгрии выпустили специальные книги по этому боевому искусству. "Часто упоминаются цитаты со ссылкой на тебя - чему можно научиться", - сообщил он. "Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей", - ответил Путин.
Российский президент также пообещал познакомить коллегу с теорией этого боевого искусства.
В декабре 2016 года президент России совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетили центр восточных единоборств "Кодокан" в Токио. Лидеры двух стран понаблюдали за показательными выступлениями спортсменов. Абэ, который не занимается дзюдо, признался журналистам, что и сам готов был выйти на татами, однако Путин не дал ему это сделать.
Путин имеет звание мастера спорта по дзюдо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году он получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин. Путин также является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по карате.
Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в венгерской столице на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.
Источник: Президент России