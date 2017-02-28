ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели совместный телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава Российского государства выразил сожаление, что из-за напряжённого графика его нынешней поездки в Среднюю Азию он не смог посетить Туркменистан. В.Путин заверил Г.Бердымухамедова, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе. В связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита.

Накануне в Душанбе состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.