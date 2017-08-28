ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Встреча Президентов Российской Федерации Владимира Путина и Республики Корея Мун Чжэ Ина пройдёт в рамках третьего Восточного экономического форума, который состоится в Приморье 6-7 сентября. Об этом сообщил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД на встрече со своей коллегой из Южной Кореи Кан Ген Хва добавил, в Москве также заинтересованы в эффективной работе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, «которая проведёт свое очередное заседание 4 сентября во Владивостоке».

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

Всего на ВЭФ-2017 планируется подписать соглашения на сумму более двух триллионов рублей. Приморский край готовит около 40 проектов соглашений на сумму более 200 миллиардов рублей.