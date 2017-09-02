ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно распоряжению, подписанному главой государства, в 2017 году из резервного фонда Президента выделены:

28 559 тыс. рублей – Минздраву России для ряда организаций здравоохранения Новгородской области;

23 363 тыс. рублей – Минспорту России на реконструкцию здания и благоустройство территории Спортивной школы олимпийского резерва имени А.Голубева в Костромской области;

12 000 тыс. рублей – Минтруду России на капитальный ремонт спальных корпусов Шоя-Кузнецовского психоневрологического интерната в Марий Эл.

Минздраву России, Минспорту России и Минтруду России поручено обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств.