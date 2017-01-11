Власти Башкирии помогут развитию овощеводства и придорожного сервиса
11.01.2017, 16:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Башкортостане придорожный сервис и овощеводство открытого грунта включены в Перечень социально значимых и приоритетных рынков, а также в План мероприятий по содействию развитию конкуренции.
Рынок услуг ЖКХ дополнился направлением по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Эти рынки были выбраны по результатам опроса предпринимателей, потребителей, данных статистики, сообщили в Минэкономразвития РБ.
Республиканская "Дорожная карта" доработана в части включения системных мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции, в частности, речь идёт об обеспечении равного допуска хозяйствующих субъектов всех форм собственности к торгам по реализации госимущества и госзакупкам, пояснили в ведомстве.
Рынок услуг ЖКХ дополнился направлением по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Эти рынки были выбраны по результатам опроса предпринимателей, потребителей, данных статистики, сообщили в Минэкономразвития РБ.
Республиканская "Дорожная карта" доработана в части включения системных мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции, в частности, речь идёт об обеспечении равного допуска хозяйствующих субъектов всех форм собственности к торгам по реализации госимущества и госзакупкам, пояснили в ведомстве.