ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании общественного совета партпроекта " Здоровье - детям" обсудили проблемы в развитии школьной медицины.

"Повышение качества школьной медицины - это и наказы избирателей, и поручение Президента Российской Федерации. Сейчас готовятся поправки в законопроекты "Об образовании" и "Об охране здоровья граждан", - заявил координатор партпроекта "Здоровье – детям", председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В 5 регионах страны уже стартовали пилотные проекты по школьной медицине. Специалисты общественного совета подчеркнули, что этот вопрос требует обсуждения и координации. В октябре 2017 года его планируется проанализировать на юбилейном конгрессе педиатров России.

По мнению Морозова, для того чтобы вывести школьную медицину на качественно новый уровень, необходимо уделять внимание подготовке кадров и привлекать к работе в школах специалистов из профильных медучреждений.

Ещё одно направление, на котором остановились участники мероприятия, - строительство и переоснащение медучреждений. "Капитальное строительство детских медучреждений осуществлялось в конце 70-80-х годов 20 века. В ряде регионов стационары требуют обновления, поскольку для современного и качественного лечения маленьких пациентов нужно провести модернизацию", - добавил Морозов.