Во Владикавказе задержаны подозреваемые в двойном убийстве
19.01.2017, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники полиции Карачаево-Черкесии при силовой поддержке СОБР задержали двоих подозреваемых в двойном убийстве. Задержанные мужчины 1982 и 1988 года рождения, жители города Владикавказ, дали признательные показания.
Двойное убийство было совершено 19 ноября прошлого года в посёлке Ударный Прикубанского района. Труп молодого человека с многочисленными ножевыми ранениями был найден на лестничной площадке многоквартирного дома. В квартире, где непосредственно проживали жертвы, был обнаружено мёртвое тело пожилого мучжины – отца первой жертвы.
При работе на месте происшествия сотрудниками уголовного розыска была установлена автомашина, на которой предположительно передвигались преступники. Транспорт был отслежен по камерам фиксации на автодорогах Карачаево-Черкесии и соседних регионов. Одновременно велась работа по личности убитых и возможных мотивах преступления. В ходе анализа всей полученной информации, оперативники установили подозреваемых, которые были задержаны на территории Северной Осетии в городе Владикавказ.
Двойное убийство было совершено 19 ноября прошлого года в посёлке Ударный Прикубанского района. Труп молодого человека с многочисленными ножевыми ранениями был найден на лестничной площадке многоквартирного дома. В квартире, где непосредственно проживали жертвы, был обнаружено мёртвое тело пожилого мучжины – отца первой жертвы.
При работе на месте происшествия сотрудниками уголовного розыска была установлена автомашина, на которой предположительно передвигались преступники. Транспорт был отслежен по камерам фиксации на автодорогах Карачаево-Черкесии и соседних регионов. Одновременно велась работа по личности убитых и возможных мотивах преступления. В ходе анализа всей полученной информации, оперативники установили подозреваемых, которые были задержаны на территории Северной Осетии в городе Владикавказ.