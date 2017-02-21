Во Владимире возбуждено дело в отношении местного жителя, причинившего телесные повреждения врачу "скорой"
21.02.2017, 14:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Владимира 24-летнего Эмина Абдулазизова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Следствием установлено, что вечером 20 января 2017 года Абдулазизов дома употреблял спиртное, затем вызвал такси и ночью 21 января поехал в развлекательный клуб, где продолжил употреблять алкоголь.
Как утверждает подозреваемый, в развлекательном заведении его избили неизвестные лица, он оказался на улице, откуда на машине «Скорой медицинской помощи» его доставили в больницу.
В клинике 21 января 2017 года в 6 часов 20 минут заведующая приёмным отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» приступила к оказанию медицинской помощи подозреваемому, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, с множественными ссадинами на лице. В это время пациент внезапно с силой схватил медицинского сотрудника за одежду и нанёс множественные удары в область грудной клетки и головы. В кабинет вбежал врач «скорой», сотрудники полиции и прекратили противоправное поведение пациента.
Проведённая по постановлению следователя СК России судебно-медицинская экспертиза констатировала причинение здоровью заведующей приемным отделением вреда средней тяжести в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, травмы грудной клетки, повреждений суставов руки, многочисленных ссадин и ушибов в области головы.
41-летняя пострадавшая длительное время находилась в стационаре больницы, в настоящее время продолжает лечение в амбулаторных условиях.
Следствием установлено, что вечером 20 января 2017 года Абдулазизов дома употреблял спиртное, затем вызвал такси и ночью 21 января поехал в развлекательный клуб, где продолжил употреблять алкоголь.
Как утверждает подозреваемый, в развлекательном заведении его избили неизвестные лица, он оказался на улице, откуда на машине «Скорой медицинской помощи» его доставили в больницу.
В клинике 21 января 2017 года в 6 часов 20 минут заведующая приёмным отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» приступила к оказанию медицинской помощи подозреваемому, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, с множественными ссадинами на лице. В это время пациент внезапно с силой схватил медицинского сотрудника за одежду и нанёс множественные удары в область грудной клетки и головы. В кабинет вбежал врач «скорой», сотрудники полиции и прекратили противоправное поведение пациента.
Проведённая по постановлению следователя СК России судебно-медицинская экспертиза констатировала причинение здоровью заведующей приемным отделением вреда средней тяжести в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, травмы грудной клетки, повреждений суставов руки, многочисленных ссадин и ушибов в области головы.
41-летняя пострадавшая длительное время находилась в стационаре больницы, в настоящее время продолжает лечение в амбулаторных условиях.