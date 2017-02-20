Во всех регионах России проходят мероприятия, посвящённые Году гражданской обороны
20.02.2017, 16:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности ГО и заинтересовано в более активном участии граждан. Навыки, полученные в рамках мероприятий по ГО, а их в 2017 году планируется провести большое количество, помогут каждому человеку знать перечень опасностей и угроз с учетом региона проживания, обладать практическими навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи.
Во всех регионах Российской Федерации проходят мероприятия, посвящённые Году гражданской обороны. В минувшие выходные в г. Переславле прошел лыжный пробег «Русь-2017», в котором приняли участие школьники от 8 до 14 лет. Организаторами акции выступили Главное управление МЧС России по Ярославской области и Департамент образования Ярославской области. Маршрут лыжни проходил через центр города по наиболее значимым местам.
В Свердловской области сотрудники 266-й пожарно-спасательной части г.Карпинска провели занятие по вопросам гражданской защиты населения для сотрудников муниципального предприятия на базе учебно-консультационного пункта. В ходе занятия был показан фильм об истории гражданской обороны, продемонстрированы средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования населением на заражённой местности, приборы химической и радиационной разведки.В завершении занятия всем присутствующим вручили памятки по действиям при получении сигналов гражданской обороны и правилам пожарной безопасности.
Во всех регионах Российской Федерации проходят мероприятия, посвящённые Году гражданской обороны. В минувшие выходные в г. Переславле прошел лыжный пробег «Русь-2017», в котором приняли участие школьники от 8 до 14 лет. Организаторами акции выступили Главное управление МЧС России по Ярославской области и Департамент образования Ярославской области. Маршрут лыжни проходил через центр города по наиболее значимым местам.
В Свердловской области сотрудники 266-й пожарно-спасательной части г.Карпинска провели занятие по вопросам гражданской защиты населения для сотрудников муниципального предприятия на базе учебно-консультационного пункта. В ходе занятия был показан фильм об истории гражданской обороны, продемонстрированы средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования населением на заражённой местности, приборы химической и радиационной разведки.В завершении занятия всем присутствующим вручили памятки по действиям при получении сигналов гражданской обороны и правилам пожарной безопасности.