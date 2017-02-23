Вопросы известкования кислых почв обсудили в Татарстане
23.02.2017, 13:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На этой неделе в городах Казань и Альметьевск состоялись зональные совещания по вопросам известкования кислых почв.
В мероприятиях приняли участие начальники районных управлений сельского хозяйства и продовольствия, руководители и специалисты сельскохозяйственных формирований.
На совещаниях были обсуждены вопросы реализации программы по известкованию почв на 2017 год в разрезе каждого сельхозформирования. Также были определены условия известкования на текущий год – 20-30% затрат оплатят хозяйства в зависимости от кислотности почв.
Раскисление почвы – это резерв увеличения продуктивности пашни путем повышения усвояемости минеральных удобрений, создания благоприятных условий для развития корневой системы сельскохозяйственных культур и приведения имеющихся элементов питания в почве в доступную для растений форму. К примеру, при уровне кислотности почвы рН 4,5 усвояемость азота составляет лишь 30%, фосфора – 23%, а калия – 33%.
На известкование (раскисление) кислых почв из бюджета Республики Татарстан ежегодно выделяется около 300 млн. рублей. Данные средства способны только поддерживать имеющийся уровень кислых почв, которых в республике 1364,2 тыс. га.
В мероприятиях приняли участие начальники районных управлений сельского хозяйства и продовольствия, руководители и специалисты сельскохозяйственных формирований.
На совещаниях были обсуждены вопросы реализации программы по известкованию почв на 2017 год в разрезе каждого сельхозформирования. Также были определены условия известкования на текущий год – 20-30% затрат оплатят хозяйства в зависимости от кислотности почв.
Раскисление почвы – это резерв увеличения продуктивности пашни путем повышения усвояемости минеральных удобрений, создания благоприятных условий для развития корневой системы сельскохозяйственных культур и приведения имеющихся элементов питания в почве в доступную для растений форму. К примеру, при уровне кислотности почвы рН 4,5 усвояемость азота составляет лишь 30%, фосфора – 23%, а калия – 33%.
На известкование (раскисление) кислых почв из бюджета Республики Татарстан ежегодно выделяется около 300 млн. рублей. Данные средства способны только поддерживать имеющийся уровень кислых почв, которых в республике 1364,2 тыс. га.