ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дефицит парковочных мест на территории Подмосковья составляет порядка 300 тысяч машино-мест, в 2017 году планируется обустроить 75 тысяч парковочных мест, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Парковки – это сегодня очевидный приоритет. Люди очень некомфортно себя чувствуют, часто бросают на тротуарах, на газонах машины, потому что, просто-напросто, в постройках 60-70-80-х годов акцент на парковки не делался вообще. Поэтому мы разработали программу, и в этом году 75 тысяч парковочных мест создадим. Всего потребность 300 тысяч, мы считаем», – сказал Воробьёв.