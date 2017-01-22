ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 807 Правила противопожарного режима дополнены пунктом 72(3), который гласит, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Изменения в законодательстве касаются широкого круга землепользователей и за нарушение Правил противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в соответствии со статей 20.4 КоАП, которая распространяется как на физических, так и на юридических лиц.